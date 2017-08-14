В Астане пройдет саммит губернаторов ЕАЭС

Саммит губернаторов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется провести 25 августа в Астане во время форума "Евразийская неделя".
Как сообщили БЕЛТА в оргкомитете форума, планируется, что на саммит губернаторов соберутся более 20 руководителей регионов Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Они обсудят возможности межрегионального сотрудничества, формирование инвестиционного климата, кросс-финансирование, развитие межрегиональных инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего предпринимательства.
Форум "Евразийская неделя" пройдет 24-26 августа в Астане на площадке всемирной выставки "ЭКСПО-2017". Мероприятие соберет более 2 тыс. участников из 25 стран и станет площадкой для совместной работы над стратегией развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов, для повышения конкурентоспособности экономики союза, формирования международных кооперационных проектов.
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