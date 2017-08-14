В Астане пройдет саммит губернаторов ЕАЭС

Как сообщили БЕЛТА в оргкомитете форума, планируется, что на саммит губернаторов соберутся более 20 руководителей регионов Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Они обсудят возможности межрегионального сотрудничества, формирование инвестиционного климата, кросс-финансирование, развитие межрегиональных инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Форум "Евразийская неделя" пройдет 24-26 августа в Астане на площадке всемирной выставки "ЭКСПО-2017". Мероприятие соберет более 2 тыс. участников из 25 стран и станет площадкой для совместной работы над стратегией развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов, для повышения конкурентоспособности экономики союза, формирования международных кооперационных проектов.

Деловая программа включает в себя три основных направления, каждому из которых посвящен отдельный день. Тема первого дня - "Конкурентоспособность в современных экономических условиях: точки роста". Второй день будет посвящен теме четырех свобод - свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и объединению информационных потоков на пространстве ЕАЭС. Третий день "Евразийской недели" отдан предпринимателям.