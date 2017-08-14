Беларусь отмечает 27 годовщину принятия Декларации о суверенитете
Политика
27 июля 2017
АА
27 июля 1990 года Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете.
фото: tut.by
Декларация о суверенитете провозгласила полную независимость БССР как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов и независимость во внешних отношениях. Заметка государственного агентства БЕЛТА об этом событии начиналась со слова «Свершилось!», напоминает TUT.BY.
При этом реальной независимости Беларусь не получила, последние годы доживал Советский Союз. Аналогичные декларации тогда принимали все республики СССР начиная с 1988 года. За две недели до Беларуси декларацию о своем суверенитете одобрили даже в Верховном совете РСФСР.
Более радикальный вариант декларации, подготовленный фракцией БНФ, Верховный совет БССР не принял. Оппозиционеры хотели видеть у декларации статус конституционного закона. Тогда произошло любопытное: члены БНФ по призыву своего лидера Зенона Позняка покинули зал заседаний. Декларацию приняли в их отсутствие.
Члены той фракции, включая Сергея Наумчика и Валентина Голубева, говорят, что это был тактический ход: коммунисты по принципу «назло БНФ» готовы были проголосовать за все что угодно. Не все подтверждают эту версию. Депутат, а затем глава Верховного совета Станислав Шушкевич говорит, что это «шутка».
Впрочем, уже через год, после провала путча в Москве в августе 1991 года, декларация получила статус конституционного закона.
С 1991 по 1996 годы главный национальный праздник — День независимости — отмечался 27 июля. Вот как его праздновали в 1996-м.
Однако по итогам инициированного Александром Лукашенко референдума 1996 года День независимости на официальном уровне начали отмечать 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Таким было празднование 27 июля в 1997-м, в первый год нового политического календаря.
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