«Приезжайте, смотрите». Лукашенко подчеркнул открытость учений «Запад-2017»

Президент провел совещание с руководством госсекретариата Совета безопасности, на котором коснулся темы предстоящий учений.
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Глава государств подчеркнул, что на стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России учения "Запад-2017" приглашается большое количество наблюдателей. "Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили, - заявил президент. - Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите".
Лукашенко подчеркнул также, что учения носят оборонительный характер.
Общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС может быть создан до 2020 года. Соответствующее решение подписали главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Астане.
Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.
Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика пригласили в белорусский МИД для беседы после заявлений главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, что Варшава не намерена в будущем закупать энергию Белорусской АЭС.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси в отношении директора сельскохозяйственного предприятия и индивидуального предпринимателя Могилевской области.