«Приезжайте, смотрите». Лукашенко подчеркнул открытость учений «Запад-2017»

Глава государств подчеркнул, что на стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России учения "Запад-2017" приглашается большое количество наблюдателей. "Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили, - заявил президент. - Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите".

Лукашенко подчеркнул также, что учения носят оборонительный характер.