Белорусско-пакистанский форум переносится из-за отставки премьер-министра Шарифа

"В связи с переносом официального визита премьер-министра Пакистана Шарифа в Республику Беларусь ранее запланированный на 2 августа белорусско-пакистанский бизнес-форум переносится", - говорится в сообщении Белорусской торгово-промышленной палаты.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф на прошлой неделе покинул пост главы правительства после решения Верховного суда отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции.