США пришлют больше военных в Литву во время учений России и Беларуси

"Во время учений "Запад" здесь будет дислоцировано больше и военнослужащих США, и техники, и кораблей, и воздушная полиция будет увеличена вдвое", — сказала она в видеоинтервью.

По словам Грибаускайте, такие меры показывают "особое внимание", которое Вашингтон уделяет региону, пишут РИА Новости.

Сейчас миссию воздушной полиции в Литве выполняют четыре польских истребителя F-16. Как отметила литовский президент, в начале осени на авиабазу в Шяуляй прибудут самолеты ВВС США.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с маневрами. Так, в литовском Минобороны подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, в котором особую роль занимают именно предстоящие учения. В Минске доклад назвали домыслом и отказались его комментировать. В Кремле подчеркнули, что заявление литовских спецслужб — проявление тотальной русофобии, навязываемой извне.

Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу "Запада-2017". При этом в американском Госдепартаменте российско-белорусские учения назвали "обычным делом".