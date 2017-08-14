США пришлют больше военных в Литву во время учений России и Беларуси
Политика
31 июля 2017
АА
На время белорусско-российских учений "Запад-2017" США увеличат военное присутствие в Литве, заявила президент страны Даля Грибаускайте.
фото: ria.ru
"Во время учений "Запад" здесь будет дислоцировано больше и военнослужащих США, и техники, и кораблей, и воздушная полиция будет увеличена вдвое", — сказала она в видеоинтервью.
По словам Грибаускайте, такие меры показывают "особое внимание", которое Вашингтон уделяет региону, пишут РИА Новости.
Сейчас миссию воздушной полиции в Литве выполняют четыре польских истребителя F-16. Как отметила литовский президент, в начале осени на авиабазу в Шяуляй прибудут самолеты ВВС США.
Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси.
Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с маневрами. Так, в литовском Минобороны подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, в котором особую роль занимают именно предстоящие учения. В Минске доклад назвали домыслом и отказались его комментировать. В Кремле подчеркнули, что заявление литовских спецслужб — проявление тотальной русофобии, навязываемой извне.
Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу "Запада-2017". При этом в американском Госдепартаменте российско-белорусские учения назвали "обычным делом".
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