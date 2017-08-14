Россельхознадзор выявил новые схемы мошенничества при поставках белорусской молочной продукции

Россельхознадзор заявил о выявлении новых схем мошенничества при поставках белорусской молочной продукции в Россию.

Как сообщила "Ежедневнику" помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, на текущей неделе в ППУ «Красная Горка» Краснинского района Смоленской области на автодороге М 1 «Москва – Минск» Управлением Россельхознадзора в рамках взаимодействия со Смоленской таможней приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего «масло сладкосливочное несоленое массовой долей жира 82,5%» весом 20 тонн.

Отправителем молочной продукции явилось минское ООО «Внешинторг», погрузка осуществлялась также в Минске на ОАО «ТЛЦ «Озерцо-логистик», в соответствии с сопроводительными документами груз следовал в Кыргызскую Республику.

Изготовителем молочной продукции явился Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», в отношении продукции которого приостановлена ветеринарная сертификация для поставок в Российскую Федерацию.

Груз сопровождался ветеринарным сертификатом, удостоверением качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, товарно – транспортной накладной. Однако при проведении документарного контроля Управлением Россельхознадзора на ветеринарном сертификате был выявлен поддельный штамп «Груз учтен».

Наличие недействительного штампа на ветеринарном сертификате вызвало сомнение в подлинности самого сертификата.

По результатам проверки установлено, что ветеринарный сертификат является поддельным.

Данный документ был оформлен специалистом ГУ «Минская районная ветеринарная станция» Бурским Е.П. 21.07.2017 ООО «Боримилк» на сыр в количестве 20 тонн, производителем которого является Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», со склада ООО «Ирмол» в Кыргызскую Республику.

Россельхознадзор отмечает, что "указанные факты свидетельствуют о продолжающихся попытках недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности продвижения в Российскую Федерацию молочной продукции, временно запрещенной к поставкам в связи с выявлением в ней отклонений от установленных законодательством норм".