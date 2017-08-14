Финансовая милиция возбудила уголовные дела в отношении руководителей независимых профсоюзов
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
02 августа 2017
АА
Оперативники Департамента финансовых расследований КГК провели обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также в солигорском офисе Белорусского Независимого профсоюза.
Как сообщила пресс-служба КГК, в отношении руководителей профессиональных союзов возбуждены уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Судя по сообщению КГК, речь идет о деньгах, которые профсоюзы получали на свои счета, открытые за рубежом. Эти деньги, судя по всему, давали иностранные доноры с целью развития независимых профсоюзов, однако финансовая милиция расценила это как личное обогащение лидеров независимых профсоюзов. При этом КГК указывает, что счета за границей, по которым прошли сотни тысяч долларов, были без разрешения Нацбанка.
Лидерам независимых профсоюзов инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.
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