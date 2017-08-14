Белорусский МИД хочет объяснений от Польши в связи с высказываниями о БелАЭС
Политика
09 августа 2017
АА
Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика пригласили в белорусский МИД для беседы после заявлений главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, что Варшава не намерена в будущем закупать энергию Белорусской АЭС.
фото: News.bigmir.net
В случае, если процитированные в СМИ слова господина vинистра полностью соответствуют сказанному, налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой «европейской солидарности» под давлением литовской стороны, считают в белорусском МИДе.
Беларусь открыта к сотрудничеству и контактам по вопросам ядерной безопасности, в том числе в контексте строительства Белорусской АЭС, со всеми заинтересованными и, тем более, такими близкими соседями как Польша.
Польша в 2009-2013 гг. участвовала в межгосударственном обсуждении результатов проведенной Беларусью оценки воздействия будущей АЭС на окружающую среду и не возражала против реализации проекта.
Претензии или сомнения в отношении безопасности проекта польская сторона в контактах с нами не высказывала ни на двустороннем уровне, ни в рамках существующих международных форматов. Так, например, в ходе процесса обсуждения национального доклада Беларуси о выполнении Конвенции о ядерной безопасности накануне Совещания сторон (27 марта – 7 апреля 2017 г.) польские коллеги задали всего три практических вопроса, на которые мы ответили, пояснили в пресс-службе МИД.
Прозвучавшая увязка якобы принятого решения не закупать электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС, с «небезопасностью технологии» звучит странно как минимум в свете того, что Польша сама рассматривает возможность развития в стране ядерной энергетики.
Хотели бы напомнить, что применяемые при строительстве Белорусской АЭС технологии успешно используются при реализации аналогичных проектов в таких странах Европейского союза, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия. Насколько нам известно, официальной критики со стороны Польши в адрес упомянутых государств по этой теме не звучало, прокомментировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В этой связи Посол Республики Польша в Республике Беларусь приглашен в МИД для беседы.
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