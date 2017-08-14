Лукашенко: У нас есть большая перед обществом задолженность по созданию Союзного государства
Политика
13 августа 2017
АА
Минск и Москва должны продолжать сотрудничество, а не возвращаться к начальной точке двухсторонних отношений.
Twitter.com
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 24", передает ТАСС.
"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через третьи пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", - сказал он.
Президент Беларуси добавил, что "очень важно не допустить отката (в двусторонних отношениях - прим. ТАСС), а потихонечку двигаться вперед, ведь процесс пошел". "У нас есть большая перед обществом задолженность по созданию Союзного государства. Мы здорово здесь потеряли, на многих направлениях нам надо двигаться. Самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускам откаты", - отметил он.
Директор ФСБ России Александр Бортников поручилс 1 февраля установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ. Как отмечалось в пояснительной записке к приказу ФСБ России, он "направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы РФ на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".
Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.
Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика пригласили в белорусский МИД для беседы после заявлений главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, что Варшава не намерена в будущем закупать энергию Белорусской АЭС.