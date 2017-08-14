Руководителю профсоюза РЭП предъявлено обвинение

Руководителю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу предъявлено обвинение в неуплате налогов.
Как сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, Геннадию Федыничу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Беларуси.
В рамках предъявления обвинения к руководителю профсоюза применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В качестве обвиняемой по делу привлечен также главный бухгалтер, который в настоящее время находится под стражей.
Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.
Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика пригласили в белорусский МИД для беседы после заявлений главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, что Варшава не намерена в будущем закупать энергию Белорусской АЭС.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Беларуси в отношении директора сельскохозяйственного предприятия и индивидуального предпринимателя Могилевской области.