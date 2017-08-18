ЕЭК установила нулевую пошлину на комплектующие для велосипедов
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 августа 2017
АА
Евразийская экономическая комиссия установила временную нулевую пошлину на ввоз в Евразийский экономический союз комплектующих для производства велосипедов.
Как сообщила пресс-служба Комиссии решение о нулевых пошлинах было принято Коллегией ЕЭК. Согласно решению, временно, сроком на один год, в отношении ряда комплектующих для производства велосипедов будет применяться нулевая таможенная пошлина.
На сегодняшний день таможенная пошлина на них составляет от 5 до 15%. Коллегия ЕЭК приняла решение о выделении в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС ряда комплектующих для производства велосипедов, таких как резиновые шины, камеры, роликовые цепи, рамы из материалов, отличных от стали и алюминия, ступицы, цепные звездочки, тормоза, педали и т.д. Исключение составляют рамы для велосипедов, в отношении которых предлагается обнулить таможенную пошлину на 3 года.
"Данное решение позволит увеличить объемы выпуска велосипедов различных типов и расширить их линейку. Применение нулевой пошлины на комплектующие станет стимулом для снижения себестоимости производства велосипедов, а также повысит конкурентоспособность производителей из стран ЕАЭС на внутреннем и внешних рынках", - отметили в ЕЭК.
В настоящее время доля заявленных комплектующих в себестоимости готовой продукции составляет 73%. В том числе 31% приходится на рамы и 14% - на шины и камеры. Основной импортер - Китай (около 90%). В странах ЕАЭС не производятся роликовые цепи, ступицы, цепные звездочки, тормоза, педали, кривошипные механизмы, устройства переключения передач и некоторые другие детали для велосипедов. Имеющиеся мощности и выпускаемая номенклатура шин, камер и рам не удовлетворяют потребности производителей. В частности, в ЕАЭС производятся только стальные рамы. По данным ЕЭК, импорт шин и покрышек для велосипедов в государства - члены союза в 2016 году составил 6,2 млн шт., при этом 78% пришлось на Россию. Поставки велосипедных рам в 2016 году составили 1,14 млн шт.
Общий рынок услуг воздушного транспорта в ЕАЭС может быть создан до 2020 года. Соответствующее решение подписали главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Астане.
Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.
Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика пригласили в белорусский МИД для беседы после заявлений главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, что Варшава не намерена в будущем закупать энергию Белорусской АЭС.
Вторичный рынок жилья, несмотря на все надежды риелторов, провалился в июле, и по количеству совершаемых сделок просел даже ниже показателя 2015 года, когда было зафиксировано рекордное падение цен на столичные квартиры.