Беларусь и США планируют урегулировать разногласия в правочеловеческой области
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 октября 2017
АА
Представители обоих стран обсудили вопросы соблюдения государственных прав человека, с целью урегулирования разногласий и дальнейшего развития белорусско-американского взаимодействия.
Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко 5 октября встретилась с представителями госдепартамента США, правительственных учреждений и неправительственными организациями США с целью проведения очередного раунда диалога по правам человека.
Белорусская делегация встретилась, в частности, с заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Бриджет Бринк, исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком, заместителем помощника администратора Агентства США по международному развитию Гретхен Биркле.
Стороны обсудили вопросы соблюдения государствами прав человека, в том числе темы, по которым между Беларусью и США сохраняются разногласия. Обсуждение включало в себя состояние дел в правочеловеческой области как в Беларуси, так и США.
Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области прав человека в международных организациях, включая дальнейшее взаимодействие в ООН и ОБСЕ по тематике борьбы с торговлей людьми и с сексуальной эксплуатацией детей, сообщает БЕЛТА.
В рамках диалога по правам человека белорусская делегация приняла участие в состоявшемся в Хельсинкской комиссии США круглом столе по вопросам американского опыта участия гражданского общества в процессе принятия решений правительством США.
В мероприятии также участвовали представители американского и белорусского гражданского общества. Беларусь и США намерены продолжить диалог по правам человека с целью сближения позиций и обеспечения дальнейшего развития белорусско-американского взаимодействия в различных областях.
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