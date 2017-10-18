Беларусь и США планируют урегулировать разногласия в правочеловеческой области

Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко 5 октября встретилась с представителями госдепартамента США, правительственных учреждений и неправительственными организациями США с целью проведения очередного раунда диалога по правам человека.

Белорусская делегация встретилась, в частности, с заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Бриджет Бринк, исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком, заместителем помощника администратора Агентства США по международному развитию Гретхен Биркле.

Стороны обсудили вопросы соблюдения государствами прав человека, в том числе темы, по которым между Беларусью и США сохраняются разногласия. Обсуждение включало в себя состояние дел в правочеловеческой области как в Беларуси, так и США.

Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области прав человека в международных организациях, включая дальнейшее взаимодействие в ООН и ОБСЕ по тематике борьбы с торговлей людьми и с сексуальной эксплуатацией детей, сообщает БЕЛТА.

В рамках диалога по правам человека белорусская делегация приняла участие в состоявшемся в Хельсинкской комиссии США круглом столе по вопросам американского опыта участия гражданского общества в процессе принятия решений правительством США.

В мероприятии также участвовали представители американского и белорусского гражданского общества. Беларусь и США намерены продолжить диалог по правам человека с целью сближения позиций и обеспечения дальнейшего развития белорусско-американского взаимодействия в различных областях.