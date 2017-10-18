Макей: Беларусь расширит сроки безвизового пребывания иностранцев
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 октября 2017
АА
МИД прорабатывает все аспекты увеличения срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси. Об этом заявил на конференции почетных консулов министр иностранных дел Владимир Макей.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить срок безвизового пребывания иностранных граждан на нашей территории", - заявил министр. МИД в свое время выступил инициатором таких инициатив по привлечению иностранцев и бизнеса, как введение 5-дневного безвизового въезда через аэропорт Минск для граждан Европейского союза и других стран - в целом восьмидесяти. В стадии проработки находятся некоторые другие идеи по облегчению въезда и пребывания на территории Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"К сожалению, есть как сторонники, так и противники этих предложений. Я их понимаю, потому что с учетом роста террористической угрозы и международной преступности есть опасность роста и каких-то негативных явлений. Мы не хотели бы этого. Поэтому мы очень четко пытаемся проработать все аспекты, в том числе по противодействию подобного рода явлениям. Но в целом я убежден, что мы пойдем на дальнейшее расширение срока безвизового пребывания иностранных граждан у нас в стране", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, значительный неиспользованный потенциал остается в плане привлечения в Беларусь иностранных туристов.
"Здесь ваша помощь может быть поистине неоценимой. В стране не просто создан инфраструктурный минимум - мы предлагаем самые современные формы туризма: экологический, медицинский, деловой, образовательный, спортивный, гастрономический. Уникальная природа, живописные заповедники, исторические достопримечательности, великолепно оборудованные здравницы, современные гостиницы и агроусадьбы, национальная кухня, музыкальные и кинофестивали, предстоящие Европейские игры и чемпионат мира по хоккею - перечень этих достоинств Беларуси можно продолжать и продолжать", - отметил Владимир Макей.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.
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