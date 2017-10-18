Главы СНГ: поддержка института семьи должна быть в приоритете
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 октября 2017
АА
Текст заявления глав государств СНГ о поддержке института семьи будет распространен в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.
Об этом рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. Как отметил первый зампред Исполкома, одним из наиболее значимых документов предстоящего саммита станет заявление глав государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.
В нем, в частности, говорится, что поддержка института семьи является одним из главных приоритетов правовой, социально-экономической и социально-демографической политики стран СНГ, сообщает БЕЛТА.
"Текст подписанного заявления планируется распространить в ООН, ОБСЕ и других международных организациях", - рассказал Виктор Гуминский.
"Семья представляет собой связующее звено поколений и основу для обеспечения здорового и устойчивого будущего, поэтому в документе подчеркивается важность выработки эффективных организационно-правовых, экономических и информационно-просветительских мер, направленных на формирование благоприятных условий для создания семьи, охраны здоровья матери и ребенка, развития института усыновления, поддержки молодых родителей, заботы о старших поколениях", - пояснил собеседник.
Кроме того, в заявлении идет речь о необходимости взаимодействия в решении проблем, связанных с насилием в семье, нарушением прав ребенка, а также по вопросам профилактики, предотвращения и расследования преступлений в отношении детей, снижения детской смертности, повышения уровня культуры воспитания.
Всего же на саммите в Сочи, который состоится 11 октября, Совет глав государств СНГ планирует рассмотреть около 20 вопросов. Экономическая тематика будет представлена проектом Конвенции Содружества о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
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