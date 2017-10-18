Новый закон возьмет под контроль электронные СМИ и соцсети

Об этом заявил новый министр информации Александр Карлюкевич на передаче "Клуб редакторов" в эфире телеканала "Беларусь-1", сообщает БЕЛТА.

Как отметил директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов, "в нашей стране одно из самых либеральных законодательств, которое практически не регулирует интернет-сферу массовой коммуникации".

"Соседи уже ужесточили, изменили свое законодательство. Ведь есть примеры - это и массовая гибель детей, вступивших в опасные группы в соцсетях, распространение заведомо ложной, дискредитирующей отдельных людей, информации. Мы посмотрели, как ведут себя продвинутые страны, как ведут себя соседи. Поэтому новый закон - это своевременно, сложно нас упрекнуть", - сказал он.

Обсуждать изменения в закон о СМИ до его принятия пока преждевременно, подчеркнул министр. При этом он обратил внимание на то, что эти изменения обоснованы и не раз рассматривались. В первую очередь они касаются социальных сетей.

"Это прежде всего выступления в соцсетях, интернете", - уточнил Александр Карлюкевич. В России и странах ЕС активно работают над совершенствованием законодательной базы, регулирующей данные вопросы. "Нужно догонять и формировать не только общественное мнение, но и законодательные аспекты", - считает министр.

В то же время, по его словам, важно не перейти определенную границу. "Важно, чтобы закон не выполнял функции цензора и не ограничивал общество и его право на свободу высказывания", - подчеркнул он.

В целом новая законодательная база должна быть тесным образом связана с теми процессами, которые происходят в электронных СМИ, соцсетях, и должна быть направлена на консолидацию общества, добавил Александр Карлюкевич.

