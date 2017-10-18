Беларусь и Азербайджан планируют расширить военно-техническое сотрудничество

Глава государства отметил, что Беларусь и Азербайджан продолжают сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере, сообщает БЕЛТА.

"Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также подчеркнул братский характер отношений между народами двух стран. "Мы были в одной стране. У нас к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. Мы с великим уважением относимся к ним. И, самое главное, я хорошо помню, что в трудные времена ваш Президент всегда подставлял плечо белорусскому государству, - сказал Александр Лукашенко.

"Мы это все очень хорошо помним и готовы - если мы что-то сможем сделать для Азербайджана - это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным, чтобы доходы населения росли и чтобы азербайджанцы были еще богаче. Мы будем преследовать только эти благородные цели".

"И, естественно, чтобы Азербайджан себя чувствовал точно так, как Беларусь - спокойно, надежно, надо крепить оборону. Ничего нового. Поэтому мы вместе с вами работаем в этом плане и будем продолжать работать", - добавил он.

Глава белорусского государства также особо отметил его дружеские отношения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и попросил передать ему самые добрые пожелания. "Думаю, в ближайшее время мы встретимся, у нас будет возможность поговорить на разные темы", - сказал Президент.



В свою очередь Закир Гасанов поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи, несмотря на плотный график. "Это мы оцениваем как уважение к нашему Президенту, народу, нашей стране", - подчеркнул министр.

Он передал главе государства наилучшие пожелания и слова приветствия от Президента Азербайджана. "Он особо отметил наши отношения - между вами, между народами. В Азербайджане любят Беларусь и любят вас, с уважением относятся к вашей стране. У нас очень тесные связи во всех областях. Вы абсолютно правы, что у нас есть чему учиться друг у друга", - заявил Закир Гасанов.

Министр отметил, что в военно-технической области есть хорошие проекты и сотрудничество. "Все это не противоречит международным законам. С полной ответственностью заявляю, что оборудование, которое мы получали по линии военно-технического сотрудничества, высокого качества, оно успешно применяется в Вооруженных Силах Азербайджана. И это нам дает возможность дальше продолжать и даже расширять, мы на это настроены", - сказал он.

