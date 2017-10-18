Беларусь и Азербайджан планируют расширить военно-техническое сотрудничество
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
09 октября 2017
АА
Александр Лукашенко обсудил с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым перспективы и цели развития сотрудничества между странами в военно-технической сфере.
Глава государства отметил, что Беларусь и Азербайджан продолжают сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере, сообщает БЕЛТА.
"Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент также подчеркнул братский характер отношений между народами двух стран. "Мы были в одной стране. У нас к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. Мы с великим уважением относимся к ним. И, самое главное, я хорошо помню, что в трудные времена ваш Президент всегда подставлял плечо белорусскому государству, - сказал Александр Лукашенко.
"Мы это все очень хорошо помним и готовы - если мы что-то сможем сделать для Азербайджана - это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным, чтобы доходы населения росли и чтобы азербайджанцы были еще богаче. Мы будем преследовать только эти благородные цели".
"И, естественно, чтобы Азербайджан себя чувствовал точно так, как Беларусь - спокойно, надежно, надо крепить оборону. Ничего нового. Поэтому мы вместе с вами работаем в этом плане и будем продолжать работать", - добавил он.
Глава белорусского государства также особо отметил его дружеские отношения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и попросил передать ему самые добрые пожелания. "Думаю, в ближайшее время мы встретимся, у нас будет возможность поговорить на разные темы", - сказал Президент.
В свою очередь Закир Гасанов поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи, несмотря на плотный график. "Это мы оцениваем как уважение к нашему Президенту, народу, нашей стране", - подчеркнул министр.
Он передал главе государства наилучшие пожелания и слова приветствия от Президента Азербайджана. "Он особо отметил наши отношения - между вами, между народами. В Азербайджане любят Беларусь и любят вас, с уважением относятся к вашей стране. У нас очень тесные связи во всех областях. Вы абсолютно правы, что у нас есть чему учиться друг у друга", - заявил Закир Гасанов.
Министр отметил, что в военно-технической области есть хорошие проекты и сотрудничество. "Все это не противоречит международным законам. С полной ответственностью заявляю, что оборудование, которое мы получали по линии военно-технического сотрудничества, высокого качества, оно успешно применяется в Вооруженных Силах Азербайджана. И это нам дает возможность дальше продолжать и даже расширять, мы на это настроены", - сказал он.
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Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.
В ходе переговоров Александра Лукашенко и Николаса Мадуро много вспоминали об уровне белорусско-венесуэльского сотрудничества конца 2000-х- начала 2010-х годов и пришли к выводу срочно восстанавливать былые отношения.