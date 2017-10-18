Лукашенко улетел в Сочи на саммиты СНГ и ЕАЭС

На заседании Совета глав государств СНГ планируется рассмотреть около 20 вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях и других ключевых сферах деятельности Содружества.

Наиболее значимым из них является проект заявления глав государств - участников СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, сообщили в пресс-службе президента.

В рамках экономического сотрудничества предполагается рассмотреть и одобрить проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Наиболее значимыми гуманитарными проектами, включенными в повестку дня, являются решения об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, о реализации межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году в Армении, в 2019 году - в Беларуси, в 2020 году - в Казахстане.

Традиционно в повестку дня заседания включены вопросы, направленные на обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам. Среди них проекты основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны; решения о концепции сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; концепции сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии коррупции; соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Одним из пунктов повестки дня станет рассмотрение путей совершенствования деятельности Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и ее адаптации к современным реалиям.

Предстоит также рассмотреть организационные вопросы.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран рассмотрят вопросы в сфере информатизации, таможенного регулирования, конкуренции, естественных монополий, промышленного сотрудничества и международной деятельности.

Одной из ключевых тем станет обсуждение основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Будут представлены основные направления международной деятельности союза на 2018 год. Президентов проинформируют о ходе ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

На рассмотрение будет вынесено распоряжение Высшего Евразийского экономического совета о подготовке дорожной карты, которая будет направлена на гармонизацию законодательства государств-членов в сфере регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Еще один вопрос повестки дня - сотрудничество стран ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Планируется, что на заседании главы государств утвердят председателя Суда ЕАЭС и его заместителя.

Одна из итоговых тем саммита - о председательстве в органах союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евра