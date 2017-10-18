Отдельная встреча Путина и Лукашенко в Сочи пока не планируется
Политика
10 октября 2017
АА
В расписании российского президента запланирован ряд встреч с коллегами из СНГ во время саммита в Сочи. Пока среди них белорусский президент не значится.
фото: 5lezhat.som52.ru
11 октября в Сочи состоится заседание совета глав стран СНГ, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на вторник у Путина запланированы переговоры с президентами Таджикистана и Молдавии.
Участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также в мероприятии примет участие премьер-министр Киргизии.
Отдельная встреча Лукашенко и Путина в рамках мероприятия пока не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ушакова. Тем не менее, она еще может быть согласована. Ушаков не исключил также «какого-то контакта "на ногах", разговора по тем или иным вопросам».
Помощник президента напомнил также, что между лидерами Беларуси и России в минувшую субботу состоялся телефонный разговор.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.
В ходе переговоров Александра Лукашенко и Николаса Мадуро много вспоминали об уровне белорусско-венесуэльского сотрудничества конца 2000-х- начала 2010-х годов и пришли к выводу срочно восстанавливать былые отношения.