Отдельная встреча Путина и Лукашенко в Сочи пока не планируется

В расписании российского президента запланирован ряд встреч с коллегами из СНГ во время саммита в Сочи. Пока среди них белорусский президент не значится.

11 октября в Сочи состоится заседание совета глав стран СНГ, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на вторник у Путина запланированы переговоры с президентами Таджикистана и Молдавии.

Участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также в мероприятии примет участие премьер-министр Киргизии.

Отдельная встреча Лукашенко и Путина в рамках мероприятия пока не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ушакова. Тем не менее, она еще может быть согласована. Ушаков не исключил также «какого-то контакта "на ногах", разговора по тем или иным вопросам».

Помощник президента напомнил также, что между лидерами Беларуси и России в минувшую субботу состоялся телефонный разговор.