Представительство ЕС подтвердило факт приглашения Лукашенко на саммит «Восточное партнерство»

Как пояснили в представительстве Евросоюза в Беларуси, приглашение нашей стране направлено в том же формате, что и другим государствам, и адресовано Александру Лукашенко.

«Беларусь приглашена к участию в саммите „Восточного партнерства“ в Брюсселе таким же образом, как и другие страны — участницы инициативы „Восточное партнерство“ и страны Европейского союза — приглашение адресовано главе государства. Решение о том, кто представит Беларусь на саммите, остается за официальным Минском», — рассказали TUT.BY в представительстве.

Неофициальная информация о приглашении появилась накануне.