СМИ: Лукашенко получит личное приглашение на саммит «Восточного партнерства»

Европейские дипломаты подтверждают, что приглашение на саммит «Восточного партнерства» будет направлено лично белорусскому президенту. Об этом TUT.BY, ссылаясь на дипломатов, рассказал политолог, старший аналитик BISS Денис Мельянцов.

О приглашении стало известно накануне — брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзьвяк, ссылаясь на свои источники в Евросоюзе, рассказал, что Беларусь была приглашена принять участие в саммите 24 ноября в Брюсселе «без ограничений» — так же, как и пять других членов «Восточного партнерства»: Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

Приглашения на саммит, по информации «Радио Свобода», были направлены странам 6 октября. В этот же день глава белорусского МИД Владимир Макей на встрече с руководством Национальной академии наук, отметил, что официального приглашения еще нет. Но подчеркнул, что, скорее всего, в ближайшее время соответствующие приглашения поступят.

Предыдущие четыре саммита прошли без участия белорусского президента — Евросоюз, который ввел санкции против Беларуси, приглашения присылал, но давал понять, что присутствие Лукашенко на саммите нежелательно. Последний раз, в 2015 году, на саммите в Риге Беларусь представлял глава МИД Владимир Макей.

Эксперты рассказывают, что дипломаты приглашение подтверждают. Но официальный комментарий ни в белорусском МИДе, ни в администрации президента получить пока не удалось.

— Мне по дипломатическим каналам уже подтвердили, что приглашение для президента действительно есть. И это важный момент — в прошлый раз приглашали страны, а не отдельных персон. Вопрос лишь в том, поедет он или нет сам в Брюссель. Конечно, есть немалая доля критики Беларуси со стороны стран — участниц Евросоюза. Тем не менее, думаю, что от этой поездки очень много выгод, — считает Денис Мельянцов. — Начнем даже с того, что пройдет саммит в Брюсселе, а не в Риге, как это было в 2015 году. Тогда бы такое приглашение было некоторым снижением статуса после того, как в Минске прошли переговоры на таком высоком уровне по Украине (встреча в «нормандском формате» при участии президентов Украины, России, Франции, канцлера Германии. — Прим. TUT.BY). Для того, чтобы «распечатать» свою визу, Александру Лукашенко нужно было что-то более престижное. Первой была поездка в Ватикан, теперь вот вполне престижно поехать в Брюссель.

Политолог отмечает, что в Брюссель Лукашенко приедет победителем, чтобы продемонстрировать свою непреклонность перед санкциями Евросоюза.

— Это будет такая демонстрация непобежденного предпоследнего диктатора Европы. Если посмотреть пристально и детально на то, за что Евросоюз вводил санкции и что официальным Минском было сделано, то нужно констатировать, что Лукашенко не пошел на поводу. То есть какие-то минимальные шаги по либерализации внутри Беларуси были сделаны, но тем не менее генеральные требования, которые Евросоюз выставлял, выполнены не были. Лукашенко доказал, что, как он и говорил, Беларуси не надо диктовать условия. Беларусь санационный период перетерпела, Александр Лукашенко приедет в Брюссель победителем, европейцы будут смотреть на него, а он будет им рассказывать, как нужно устанавливать безопасность в Украине и Европе.

Поездка на саммит также станет хорошей площадкой для продвижения идеи президента по «Хельсинки-2». И упускать шанс продвинуть Беларусь на мировой арене в качестве главного миротворца нельзя.

— Одно дело, когда продвижение идет на уровне МИДа, а другое дело, когда президент с трибуны в Брюсселе сможет про нее рассказать. Это такая возможность заявить, что Беларусь является таким промоутером мира и стабильности на европейском континенте. Поэтому сейчас очень хорошее время, чтобы Лукашенко принял это приглашение на саммит и поехал в Брюссель. И если Минск отработает этот визит по полной программе, то это будет огромный плюс на мировой арене. Такой шанс терять нельзя, — говорит Мельянцов.

