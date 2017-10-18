Белорусы больше доверяют Евросоюзу, нежели ООН и ЕАЭС

Согласно опросу, проведенному в Беларуси, 53% белорусов видят имидж ЕС нейтральным. В 2016 году так относились к ЕС 46% белорусских респондентов. При этом число белорусов с негативным взглядом на ЕС сократилось с 13% в 2016 году до 6% в 2017 году, сообщает Thinktanks.by.

«Хорошими» отношения Беларуси с ЕС называют 54% опрошенных. В 2016 году таких было 58%.

Примечательно, что ЕС в Беларуси доверяет 52% респондентов, тогда как Организации Объединенных Наций - 46% опрошенных, Евразийскому экономическому союзу - 46% и НАТО - 21% белорусов.

Кроме того, 73% белорусов считают, что мир, безопасность и стабильность - это самые важные личные ценности.

Опросы, были проведены проектом "Восточное соседство ЕС" и его партнером по опросу ACT LLC, посредством личных интервью в каждой стране. Они позволили оценить общее восприятие ЕС и ценности, с которыми оно связано, отношения ЕС со странами-партнерами и осведомленность о финансовой поддержке ЕС и мнениях относительно её эффективности. Они также изучили предпочтительные источники информации среди населения, о том, как они относятся к текущей ситуации в своей стране и их ожидания будущего.

Результаты опроса показывают, что по всему региону доверие к ЕС остается высоким (57%).

Почти половина (44%) всех граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины положительно относятся к Европейскому союзу, по сравнению с 13%, которые воспринимают его негативно. 61% граждан считают, что отношения ЕС со своей страной хорошие, а восприятие ЕС в целом соответствует прошлогодним цифрам.