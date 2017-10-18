Белорусы больше доверяют Евросоюзу, нежели ООН и ЕАЭС
Политика
11 октября 2017
АА
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного в шести странах «Восточного партнерства».
Согласно опросу, проведенному в Беларуси, 53% белорусов видят имидж ЕС нейтральным. В 2016 году так относились к ЕС 46% белорусских респондентов. При этом число белорусов с негативным взглядом на ЕС сократилось с 13% в 2016 году до 6% в 2017 году, сообщает Thinktanks.by.
«Хорошими» отношения Беларуси с ЕС называют 54% опрошенных. В 2016 году таких было 58%.
Примечательно, что ЕС в Беларуси доверяет 52% респондентов, тогда как Организации Объединенных Наций - 46% опрошенных, Евразийскому экономическому союзу - 46% и НАТО - 21% белорусов.
Кроме того, 73% белорусов считают, что мир, безопасность и стабильность - это самые важные личные ценности.
Опросы, были проведены проектом "Восточное соседство ЕС" и его партнером по опросу ACT LLC, посредством личных интервью в каждой стране. Они позволили оценить общее восприятие ЕС и ценности, с которыми оно связано, отношения ЕС со странами-партнерами и осведомленность о финансовой поддержке ЕС и мнениях относительно её эффективности. Они также изучили предпочтительные источники информации среди населения, о том, как они относятся к текущей ситуации в своей стране и их ожидания будущего.
Результаты опроса показывают, что по всему региону доверие к ЕС остается высоким (57%).
Почти половина (44%) всех граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины положительно относятся к Европейскому союзу, по сравнению с 13%, которые воспринимают его негативно. 61% граждан считают, что отношения ЕС со своей страной хорошие, а восприятие ЕС в целом соответствует прошлогодним цифрам.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.
В ходе переговоров Александра Лукашенко и Николаса Мадуро много вспоминали об уровне белорусско-венесуэльского сотрудничества конца 2000-х- начала 2010-х годов и пришли к выводу срочно восстанавливать былые отношения.