В Минск прибудет еврокомиссар Йоханнес Хан

Планируется обсудить, в частности, вопросы участия Беларуси в саммите «Восточное партнерство».

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан посетит белорусскую столицу 17 октября, сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Планируются встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и другими.

Стороны обсудят перспективы сотрудничества нашей страны с Евросоюзом в разных областях, а также подготовку к саммиту «Европейское партнерство», который состоится в ноябре в Брюсселе.

Ранее стало известно, что приглашение на саммит направлено лично Александру Лукашенко. Решение белорусской стороны об уровне участия в мероприятии пока не оглашалось.