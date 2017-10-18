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В Минск прибудет еврокомиссар Йоханнес Хан
12 октября 2017
Планируется обсудить, в частности, вопросы участия Беларуси в саммите «Восточное партнерство».
фото: europa.rs
Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан посетит белорусскую столицу 17 октября, сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.
Планируются встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и другими.
Стороны обсудят перспективы сотрудничества нашей страны с Евросоюзом в разных областях, а также подготовку к саммиту «Европейское партнерство», который состоится в ноябре в Брюсселе.
Ранее стало известно, что приглашение на саммит направлено лично Александру Лукашенко. Решение белорусской стороны об уровне участия в мероприятии пока не оглашалось.
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