В РФ заявили о размещении США бронетанковой дивизии в Польше на фоне истерии вокруг «Запад-2017»

США, пользуясь истерией в Европе вокруг учений "Запад-2017", развернули в Польше бронетанковую дивизию. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в Польшу "по-тихому" прибыла 2-я бронетанковая бригада США "на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017", сообщает ТАСС. Конашенков рассказал, что бригада вместе с бронетехникой развернулась в Торуни, Болеславеце, Дравско-Поморске, Жагани и Сквежине. Он подчеркнул, что "никуда не делась" военная техника 3-й американской бронетанковой бригады из прибалтийских республик и Польши.

"Вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США", - заявил представитель российского оборонного ведомства. По его словам, перебросить туда подготовленный личный состав с ближайшей базы США в Европе можно за два часа.

Официальный представитель Минобороны рассказал, что в Польше и прибалтийских странах во время учений должна была состояться "ротация" размещенной по плану операции "Атлантическая решимость" 3-й бронетанковой бригады ВС США.

По его словам, вся техника этой бригады, в частности, почти 90 танков Abrams, тяжелые самоходные гаубицы Paladin, более 140 БМП Bradley, должна была остаться, а личный состав должен был быть заменен военнослужащими 2-й бронетанковой бригады ВС США, чтобы не нарушать "Основополагающий акт НАТО-РФ", подписанный в 1997 году.

Конашенков рассказал, что министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил о необходимости размещения в своей стране для "защиты от внешних угроз" не менее двух дивизий США.

Конашенков подчеркнул, что десятки военных атташе, наблюдателей и СМИ стали свидетелями того, что учения "Запад-2017" завершились в срок, а подразделения ВС РФ вернулись из Беларуси в пункты постоянной дислокации.