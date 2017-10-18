Президент отстранил от должностей все руководство Оперативно-аналитического центра

Об этом стало известно по итогам совещания у главы государства с представителями силовых структур.

«Сегодня я хотел бы поговорить и обсудить в этом составе проблемы отдельных правонарушений в нашей стране. В том числе и на самом высоком уровне, в том числе связанных с коррупционными проявлениями. Я просто обещал в свое время, что в таком составе мы встретимся, чтобы не было разного рода кривотолков и измышлений», — сказал Александр Лукашенко, открывая совещание.

Было заявлено, что в связи с претензией к работе руководства ОАЦ со стороны комиссии, созданной по поручению президента, которая изучала деятельность данного госоргана, Лукашенко принято решение об отстранении от занимаемых должностей всех руководителей Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных ему. О каких конкретно претензиях к руководству ОАЦ идет речь, пока не уточняется.

При этом президент отметил, что готов выслушать объяснения присутствующих чиновников по поводу возникших вопросов к их работе.

Также известно, что на совещании шла речь об уголовных делах, которые находятся на контроле у президента. Кроме того, были рассмотрены оперативно-следственные материалы в отношении работы руководителей республиканского и местного уровней, а также противоправных действий отдельных правоохранителей.

Начальник Оперативно-аналитического центра — Сергей Шпегун, его заместители — Геннадий Белков и Константин Шульган.