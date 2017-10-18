Новый глава отделения посольства Швейцарии в Минске начал дипмиссию в Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"Во время встречи обсуждены актуальные темы двустороннего политического диалога, состояние и перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией, а также развитие межпарламентского взаимодействия", - рассказали в ведомстве.

Швейцария пока не открыла полноценное посольство в Беларуси.

С июля 2007 года в Минске работает отделение посольства Швейцарской Конфедерации. Его официальное открытие состоялось 11 февраля 2008 года.

