Новый глава отделения посольства Швейцарии в Минске начал дипмиссию в Беларуси
Политика
16 октября 2017
АА
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.
фото: belta.by
Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
"Во время встречи обсуждены актуальные темы двустороннего политического диалога, состояние и перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией, а также развитие межпарламентского взаимодействия", - рассказали в ведомстве.
Швейцария пока не открыла полноценное посольство в Беларуси.
С июля 2007 года в Минске работает отделение посольства Швейцарской Конфедерации. Его официальное открытие состоялось 11 февраля 2008 года.
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.
В ходе переговоров Александра Лукашенко и Николаса Мадуро много вспоминали об уровне белорусско-венесуэльского сотрудничества конца 2000-х- начала 2010-х годов и пришли к выводу срочно восстанавливать былые отношения.