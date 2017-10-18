Визит в Минск еврокомиссара Хана переносится

Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
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Согласнол заявлению пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, визит переносится в связи с неожиданными, но очень важными подготовительными встречами в преддверии заседания Европейского совета на этой неделе.
По его словам, в Беларуси сожалеют, что визит переносится. Кроме того, подчеркивается, что Минск заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом.
Напомним, визит Хана в Минск был запланирован на 17 октября. В рамках его планировались встреча еврокоммисара с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, а также ряд других встреч. Также в планах было обсудить перспективы взаимодействия Беларуси и ЕС в разных отраслях, а также подготовку к саммиту «Восточного партнерства».
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Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.
В ходе переговоров Александра Лукашенко и Николаса Мадуро много вспоминали об уровне белорусско-венесуэльского сотрудничества конца 2000-х- начала 2010-х годов и пришли к выводу срочно восстанавливать былые отношения.