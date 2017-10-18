Лукашенко отметил наличие определенных проблем во взаимодействии разведслужб России и Беларуси
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 октября 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным отметил наличие определенных проблем во взаимодействии разведслужб двух государств.
Как сообщила пресс-служба главы государства, на встрече с Сергеем Нарышкиным Александр Лукашенко отметил, что разведслужбы России и Беларуси работают в тесном контакте.
"Я постоянно информирован по всем вопросам", - отметил президент Беларуси. Он также поблагодарил Сергея Нарышкина за тесное сотрудничество разведслужб двух государств.
Между тем, как отметил Александр Лукашенко, в сотрудничестве разведывательных органов обеих стран тем не менее есть определенные вопросы. Речь идет о координации деятельности, согласованию направлений совместной работы по защите национальных интересов.
"У нас сегодня есть возможность обсудить эти проблемы", - заявил глава государства.
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