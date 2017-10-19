Гибридная война России и Беларуси - наименее вероятна

В течение как минимум ближайших двух лет, установление военно-политического контроля России над Беларусью является наименее вероятным сценарием.

Об этом говорится в новом докладе руководителя Центра политического образования Андрея Ляховича, посвященном событиям, произошедшим в Беларуси в июне-сентябре 2017 года.

Thinktanks.by предлагает выдержки из данного документа.

По мнению политолога, несмотря на то, что гибридная война России против Беларуси в ближайшей перспективе является самым маловероятным сценарием, через два года эта тема может возникнуть вновь в связи с проведением новых российско-белорусских учений, аналогичных “Западу-2017”.

Оборонный бюджет Беларуси почти такой же как у Эстонии

Как пишет Андрей Ляхович, в случае войны с Россией в какой-либо форме Беларусь не будет иметь возможностей для мобилизации, а также для переброски и развертывания войск.

По данным министерства обороны Беларуси в 2016 году численность Вооруженных сил Беларуси составляла 64 932 человека, в том числе 14 502 офицера.

Политолог приводит данные 2015 года, когда Беларусь по расходам на армию занимала последнее место в регионе. Оборонный бюджет Беларуси тогда был сопоставим с расходами на оборону Эстонии, население которой составляет 1 миллион 317 тысяч человек.

“Если говорить об армии, неправильно в первую очередь говорить о количестве живой силы и вооружении. В первую очередь, армия – это люди.

Белорусские армейские офицеры недовольны своим материальным положением. Их зарплата значительно ниже, чем в милиции и тем более КГБ, которые финансируются в приоритетном порядке. При этом в отличие от гражданских лиц, им запрещено иметь другую работу. Как правило, жены офицеров, если не домохозяйки – то врачи, учителя, библиотекари, т.е. представители малооплачиваемых в нынешней Беларуси профессий», - отмечается в докладе.

Белорусские офицеры не рассматривают россиян как чужих

Как пишет Андрей Ляхович, белорусские армейские офицеры знают, что зарплата их российских коллег на аналогичных должностях в два раза выше даже после девальвации российского рубля в 2014 году (ранее эта разница была еще более значительной).

«После окончания службы белорусские армейские офицеры в течение многих лет платят кредит за жилье, их российские коллеги – получают жилье бесплатно. Они завидуют россиянам. И не рассматривают россиян как чужих, потенциальных противников. Психологически не готовы стрелять в россиян, даже если те появятся в Беларуси в роли агрессоров», - говорится в докладе.

Уровень призывного контингента порождает «дедовщину»

В обзоре затрагивается и другая, актуальная нынче армейская проблема. Как пишет Андрей Ляхович, большинство солдат срочной службы призывается в белорусскую армию из среды менее интеллектуальной части населения, социальных низов. Для жителей больших городов, хотя бы со средним по белорусским меркам уровнем доходов не составляет большого труда найти способы, чтобы их дети в армии не служили или пробыли только на военных сборах – в течение месяца-полутора. В выходные дни, когда родители приезжают, чтобы повидать своих сыновей, на стоянках около военных городков стоят машины хуже среднего уровня – изношенные, старые.

Как следствие такой ситуации – распространенные в белорусской армии внеуставные отношения, так называемая «дедовщина». По информации министерства обороны Беларуси: «Каждый десятый призывник последних двух призывов находился на учете в милиции. Задерживались сотрудниками правоохранительных органов две трети призывников. Количество призывников, которые имели опыт криминального поведения, составила более 4%».

«Уже на основании этой информации можно подвергать сомнению заявления о высокой боеспособности белорусской армии. Подразделениям, где процветает «дедовщина», небезопасно выдавать боевые патроны. Есть вероятность, что обиженные получат возможность поквитаться с обидчиками», - полагает Андрей Ляхович.