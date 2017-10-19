Куба заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сферах промышленности и сельского хозяйства

"Мы заинтересованы в укреплении и более активном участии Беларуси в планах социально-экономического развития Кубы на ближайшие годы", - сказал дипломат.

Особый интерес для развития сотрудничества представляют промышленный сектор и сельское хозяйство, где у Беларуси накоплен значительный опыт. Есть интерес и к укреплению взаимодействия в области биотехнологий.

"И, используя площадку Беларуси, иметь возможность продвижения этих технологий также на рынок ЕАЭС. Думаю, что на сегодняшний день все возможности далеко не исчерпаны. И мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Херардо Суарес Альварес.

Кроме того, действует белорусско-кубинская комиссия по сотрудничеству в сфере науки и технологий, первое заседание которой проведено в мае 2016 года в Гаване. Утверждена исполнительная программа белорусско-кубинского научно-технического и инновационного сотрудничества на 2016-2018 годы. В апреле 2017 года в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры двух стран, сообщила БЕЛТА.

Посол подчеркнул, что отношения между Беларусью и Кубой активно развиваются в сфере политики. "Мы полностью совпадаем в наших позициях по политическим аспектам, существует очень активное и полезное взаимодействие в рамках международных площадок. Мы искренне благодарим за ту поддержку, которую Беларусь всегда оказывала нам в рамках международных организаций", - сказал он.

Кубинский дипломат также поддержал необходимость укрепления и расширения присутствия Беларуси в странах Латинской Америки, в том числе с помощью Кубы. Херардо Суарес Альварес напомнил, что Беларусь имеет статус страны-наблюдателя в Ассоциации карибских государств, а Национальное собрание Беларуси является постоянным наблюдателем при различных органах Латиноамериканского парламента (ПАРЛАТИНО).

"Мы настроены на то, чтобы оказывать поддержку в продвижении этих инициатив, а также осуществлять поиск альтернатив, которые были бы выгодны сторонам", - заявил дипломат. Говоря о впечатлениях от работы послом в Беларуси, Херардо Суарес Альварес подчеркнул гостеприимство и доброту белорусского народа.

"На протяжении четырех лет пребывания в Беларуси я был свидетелем тех усилий и достижений, которые имела ваша страна. Я поздравляю вас с этим. И я убежден, что у Беларуси очень красивое настоящее, и страну ожидает очень красивое будущее, - отметил посол. - Пока еще не знаю, как в дальнейшем сложится моя профессиональная жизнь, но уверен, что где бы я ни работал, всегда буду продвигать тесные отношения дружбы и сотрудничества, которые существуют между Беларусью и Кубой. Годы пребывания в Беларуси для меня как в личном, так и в профессиональном плане стали бесценным опытом. Я многому от вас научился, всегда восхищался героической историей вашего народа".

"В первую очередь я увожу с собой любовь и теплоту ваших людей. С собой я также увезу картины с красивыми пейзажами Беларуси, традиционную одежду изо льна. Моя супруга купила сувениры и памятные подарки. Все это тепло навсегда останется в наших сердцах и нашем доме", - добавил Херардо Суарес Альварес.

