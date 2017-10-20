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Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об обеспечении региональной группировки войск

Политика

20 октября 2017

АА

Госдума России сегодня ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Беларуси и России.

Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об обеспечении региональной группировки войск

фото: tvc.ru

Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года.

В пояснительной записке указывается, что вступление документа в силу позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники воинских частей и соединений Вооруженных Сил, входящих в состав региональной группировки. Это положительно отразится на повышении ее боевого потенциала и способствует развитию взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между странами.

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