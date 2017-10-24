Еврокомиссар Хан на этой неделе встретится с Кобяковым в Люксембурге и Кравченко в Таллине
Политика
24 октября 2017
АА
Еврокомиссар Йоханнес Хан на этой неделе встретится с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.
фото: censor.net.ua
Об этом на брифинге, посвященном 25-летию сотрудничества Беларуси с ООН, сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, пишет tut.by. Встреча с Кравченко пройдет в рамках форума гражданского общества и бизнес-форума Восточного партнерства, которые будут проходить в Таллинне с 25 по 27 октября.
С премьер-министром Хан встретится 27 октября в Люксембурге будет проходить Белорусско-европейский инвестиционный форум. Информации о том, когда Еврокомиссар может посетить Минск, пока нет.
Напомним, визит Еврокомиссара Йоханнеса Хана в Минск был запланирован на 17 октября, отменился. Как объяснили в представительстве, это было связано с очень важными встречами по подготовке заседания Европейского совета, который проходил 19−20 октября в Брюсселе.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
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