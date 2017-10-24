Еврокомиссар Хан на этой неделе встретится с Кобяковым в Люксембурге и Кравченко в Таллине

Еврокомиссар Йоханнес Хан на этой неделе встретится с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.

Об этом на брифинге, посвященном 25-летию сотрудничества Беларуси с ООН, сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, пишет tut.by.

Встреча с Кравченко пройдет в рамках форума гражданского общества и бизнес-форума Восточного партнерства, которые будут проходить в Таллинне с 25 по 27 октября.

С премьер-министром Хан встретится 27 октября в Люксембурге будет проходить Белорусско-европейский инвестиционный форум.

Информации о том, когда Еврокомиссар может посетить Минск, пока нет.

Напомним, визит Еврокомиссара Йоханнеса Хана в Минск был запланирован на 17 октября, отменился. Как объяснили в представительстве, это было связано с очень важными встречами по подготовке заседания Европейского совета, который проходил 19−20 октября в Брюсселе.

