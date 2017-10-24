Тематические новости

Еврокомиссар Хан на этой неделе встретится с Кобяковым в Люксембурге и Кравченко в Таллине

Политика

24 октября 2017

АА

Еврокомиссар Йоханнес Хан на этой неделе встретится с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.

Еврокомиссар Хан на этой неделе встретится с Кобяковым в Люксембурге и Кравченко в Таллине

фото: censor.net.ua

Об этом на брифинге, посвященном 25-летию сотрудничества Беларуси с ООН, сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, пишет tut.by.
Встреча с Кравченко пройдет в рамках форума гражданского общества и бизнес-форума Восточного партнерства, которые будут проходить в Таллинне с 25 по 27 октября. 

С премьер-министром Хан встретится 27 октября в Люксембурге будет проходить Белорусско-европейский инвестиционный форум.
Информации о том, когда Еврокомиссар может посетить Минск, пока нет.

Напомним, визит Еврокомиссара Йоханнеса Хана в Минск был запланирован на 17 октября, отменился. Как объяснили в представительстве, это было связано с очень важными встречами по подготовке заседания Европейского совета, который проходил 19−20 октября в Брюсселе.

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Политика»
Блогеры