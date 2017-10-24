Исполком СНГ обещает принять во внимание мнение Лукашенко об оптимизации своих структур
Политика
24 октября 2017
АА
Исполком СНГ работает над оптимизацией своих структур и прислушивается к мнению президентов стран СНГ в этом вопросе, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, комментируя в беседе с журналистами критику президентом Беларуси Александром Лукашенко на саммите в Сочи Межпарламентской ассамблеи СНГ, заявил, что предложения и оценки президента Беларуси не остались без внимания.
«Исполком СНГ думает над тем, как учесть эти замечания в своей повседневной работе», - сказал он, передает БЕЛТА.
По его словам, работа по оптимизации структур СНГ проводится постоянно. Главное решение было принято в прошлом году - об адаптации Содружества к современным реалиям, и оно выполняется, заверил Лебедев.
Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times, Беларусь не хочет зависеть ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Москвы. Стенограмма интервью размещена на сайте МИД Беларуси.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.
В ситуации, когда за последний год ставки по кредитам снизились наполовину, - возможностей приобрести собственную квартиру становится больше. Но для многих до сих пор остается непонятным, что же происходит на вторичном рынке жилья Минска.
Причин, почему органическое сельское хозяйство пока в Беларуси активно не развивается, много. Одни из основных – отсутствие частной собственности на землю, недостаточная государственная поддержка, слабая информированность населения о пользе органики.