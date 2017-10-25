Белорусские ВС получат еще одну батарею «Тор М2»

Как сообщило Минобороны Беларуси,25 октября между Министерством обороны Республики Беларусь и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключен контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Новое вооружение Беларусь получит в рамках реализации российско-белорусского договора о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Первые батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011 и 2012 годах. В начале 2014 года в составе части был сформирован зенитный ракетный дивизион «Тор-М2» в составе трех батарей. В конце минувшего года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740‑й зенитной ракетной бригады. Как отмечено, поступление на вооружение новой зенитной ракетной техники ПВО позволило расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси по противовоздушной обороне.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной и помеховой обстановке.