Вашингтон пролонгировал «тепличный режим» санкций против девяти компаний Беларуси
Политика
25 октября 2017
АА
США продлили на полгода режим смягчения санкций в отношении девяти белорусских компаний еще на полгода.
m.sputnik.by
«Управление по контролю над иностранным активами Министерства финансов США с учетом консультаций и в координации с Государственным департаментом США разрешает совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу №13405. Данное разрешение не освобождает заблокированную согласно указу №13405 собственность этих предприятий», - говорится в сообщении американского казначейства.
Продленный режим будет действовать до 30 апреля 2018 года и касается «Белнефтехима», его о американском представительства, «Белшины», «Гродно Азота», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтана», «Полоцк-Стекловолокна» и «Белорусского нефтяного торгового дома».
Санкции в отношении Беларуси были введены еще Джорджем Бушем-младшим после президентских выборов в 2006 году, которые США назвали не соответствующими демократическим нормам. Решением Вашингтона гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот.
Впервые санкции в отношении этих предприятий были смягчены в ноябре 2015 года. Американским компаниям тогда разрешили проводить с данными предприятиями транзакции. Потом режим несколько раз продлевался.
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