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Новая миссия МВФ начала работу в Беларуси

Политика

ЕЖЕДНЕВНИК, 26 октября 2017

АА

В четверг, 26 октября В Беларуси начала работу новая миссия Международного валютного фонда.

Новая миссия МВФ начала работу в Беларуси

Миссия МВФ будет работать под руководством Питера Долмана и пробудет в Беларуси 10 ноября текущего года. В ходе визита эксперты фонда проведут ежегодные консультации по IV статье.

Предыдущая миссия МВФ работала в Беларуси 5-12 июня. ТОгда эксперты фонда обсудили с представителями органов госуправления экономическую ситуацию в стране, актуальные вопросы взаимодействия и подготовку подготовку к ежегодным консультациям по IV статье.

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