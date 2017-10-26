Новая миссия МВФ начала работу в Беларуси

В четверг, 26 октября В Беларуси начала работу новая миссия Международного валютного фонда.
Миссия МВФ будет работать под руководством Питера Долмана и пробудет в Беларуси 10 ноября текущего года. В ходе визита эксперты фонда проведут ежегодные консультации по IV статье.
Предыдущая миссия МВФ работала в Беларуси 5-12 июня. ТОгда эксперты фонда обсудили с представителями органов госуправления экономическую ситуацию в стране, актуальные вопросы взаимодействия и подготовку подготовку к ежегодным консультациям по IV статье.
Как сообщило Минобороны Беларуси,25 октября между Министерством обороны Республики Беларусь и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключен контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times, Беларусь не хочет зависеть ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Москвы. Стенограмма интервью размещена на сайте МИД Беларуси.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.