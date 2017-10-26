Новая миссия МВФ начала работу в Беларуси

В четверг, 26 октября В Беларуси начала работу новая миссия Международного валютного фонда.

Миссия МВФ будет работать под руководством Питера Долмана и пробудет в Беларуси 10 ноября текущего года. В ходе визита эксперты фонда проведут ежегодные консультации по IV статье.

Предыдущая миссия МВФ работала в Беларуси 5-12 июня. ТОгда эксперты фонда обсудили с представителями органов госуправления экономическую ситуацию в стране, актуальные вопросы взаимодействия и подготовку подготовку к ежегодным консультациям по IV статье.