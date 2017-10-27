Лукашенко улетел в ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отбывший в Объединенные Арабские Эмираты, совместит деловые встречи с отдыхом .
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Как сообщила пресс-служба главы государства, во время поездки запланированы переговоры с руководством ОАЭ для обсуждения текущего состояния белорусско-эмиратского взаимодействия, хода реализации прежних договоренностей, а также взаимовыгодных перспективных проектов. В программе визита также ряд встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны.
За январь-август 2017 года экспорт Беларуси в ОАЭ составил 44,8 млн долларов (около 318% к аналогичному периоду прошлого года). Только за 6 месяцев 2017 года сумма прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составила более 11 млн долларов.
Уже сегодня, 27 октября, в рамках визита состоялось подписание кредитного соглашения между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы. Согласно документу, фонд предоставит банку около 25 млн долларов, которые будут направлены на развитие частной инициативы, инновации, региональные проекты и создание в Республике Беларусь новых рабочих мест.
Кроме того, учитывая дружеский характер взаимоотношений, со стороны руководства Объединенных Арабских Эмиратов получено приглашение в адрес Александра Лукашенко традиционно несколько дней погостить в ОАЭ.
Как сообщило Минобороны Беларуси,25 октября между Министерством обороны Республики Беларусь и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключен контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times, Беларусь не хочет зависеть ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Москвы. Стенограмма интервью размещена на сайте МИД Беларуси.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с главой отделения посольства Швейцарии в Минске Клодом Альтерматтом в связи с началом его дипломатической миссии в республике.
Запланированный на 17 октября визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана в Минск не состоится. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым.
Прокуратурой города Минска проведена проверка соблюдения трудового законодательства должностными лицами военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет».