Соглашение о едином визовом пространстве Беларуси и России будет подписано к концу 2017 года
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 октября 2017
АА
Идет работа над соглашением о взаимном признании виз в Союзном государстве, которое планируется подписать к концу 2017 года.
Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по вопросам внешней политики Сергей Рахманов.
В Гродно сегодня проходит заседание Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по вопросам внешней политики. Парламентарии рассмотрели вопросы координации действий государств на внешнем контуре, формирования единого миграционного поля.
"Детально был проработан вопрос о едином визовом пространстве. Сейчас идет работа над соответствующим соглашением, которое будет подготовлено к подписанию до конца текущего года. По оценкам экспертов, оно будет подписано. После ратификации все острые вопросы будут сняты", - отметил Сергей Рахманов.
Он очертил контуры будущего соглашения: речь в нем будет вестись не только о взаимном признании виз, но и о других разрешительных документах с учетом тех мероприятий, которые будут проводиться в странах в будущем. Это, в частности, чемпионат мира по футболу в 2018 году в России и II летние Европейские игры в 2019 году в Беларуси.
"В рамках документа, как видно, рассматривается более широкий спектр вопросов, которые, к слову, были предложены белорусской стороной. Они учтены нашими коллегами в России. Соглашение будет полнокровным документом, учитывающим все аспекты", - подчеркнул Сергей Рахманов.
Он отметил, что это часть работы по укреплению Союзного государства как интеграционной структуры. Парламентарии сегодня обсудили также перспективы торгово-экономического взаимодействия Гродненской области с регионами Российской Федерации, сообщила БЕЛТА.
"В сентябре 2018 года состоится V Форум регионов Беларуси и России. Мы работаем над тем, чтобы форум был наполнен конкретным содержанием, имел прежде всего практическое значение", - отметил Сергей Рахманов. Ряд вопрос, касающихся поставок продукции, станет предметом дополнительного обсуждения. Во время визита в регион парламентарии ознакомились с экономическим, туристическим потенциалом Гродненской области.
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