Самолёты США и Румынии совершат полёт над территорией Беларуси и России
Политика
31 октября 2017
АА
США и Румыния проведут наблюдательный полёт над территориями Беларуси и России с 30 октября по 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"C 30 октября по 3 ноября в рамках договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полёта миссии Румынии и США над территорией группы государств-участников Республика Беларусь и Российская Федерация", — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, целью проведения наблюдательного полёта является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран NАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полёты России и стран NАТО проводятся на взаимной основе.
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