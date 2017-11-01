МИД Беларуси прокомментировало теракт в Нью-Йорке

Министерство иностранных дел Беларуси однозначно осуждает случившийся 31 октября теракт в Нью-Йорке.
"Решительно осуждаем террористическое нападение на жителей и зарубежных гостей Нью-Йорка. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении министерства.
Как сообщалось, 31 октября в результате кровавого происшествия на Манхэттене погибли восемь человек, более 12 получили ранения. Власти назвали произошедшее террористическим актом.
Террорист на арендованном грузовике-пикапе на высокой скорости проехал несколько кварталов по выделенной для велосипедистов полосе и давил всех, кто попадался ему на пути. Злоумышленник врезался в школьный автобус, после чего машина остановилась, сообщила БЕЛТА.
Когда мужчина вышел из водительской кабины с оружием в руках, полиция открыла по нему огонь. С ранением в живот он был доставлен в больницу. Оружие, которое было у террориста, оказалось винтовкой для игры в пейнтбол.
По данным телекомпании CNN, преступник кричал "Аллах акбар". Позже стало известно, что у нападавшего была при себе записка, в которой он утверждал, что действовал во имя террористической группировки "Исламское государство".
Как сообщило Минобороны Беларуси,25 октября между Министерством обороны Республики Беларусь и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключен контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times, Беларусь не хочет зависеть ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Москвы. Стенограмма интервью размещена на сайте МИД Беларуси.
По итогам трех кварталов 2017 года столичный рынок квартир почти догнал по количеству сделок рекордный 2016 год. При этом последние два месяца спрос на рынке устойчиво опережает показатели минувшего года.