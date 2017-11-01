Посольство США в Беларуси начнет выдавать визы в 2018 году
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
01 ноября 2017
АА
Как сообщил временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, посольство США планирует открыть выдачу туристических виз в 2018 году.
"Впервые за 10 лет мы намерены расширить консульские услуги в Минске. Сегодня мы делаем первый шаг: снижаем возрастной порог для заявителей на получение немиграционных виз с 70 до 50 лет", - сказал Роберт Райли.
Он уточнил, что данное нововведение будет действовать уже с сегодняшнего дня. "Конечно, для молодых людей это кажется довольно высокой преградой, но это возрастное снижение откроет возможность получить визу большому количеству граждан Беларуси", - отметил дипломат.
"Мы планируем открыть возможность подачи заявлений для получения немиграционных виз для всех граждан Республики Беларусь в начале 2018 года. Впервые за 10 лет любой житель Беларуси сможет прийти в посольство США в Минске, чтобы получить американскую визу, не будет необходимости ехать в соседние страны", - обратил внимание собеседник.
Дипломат пояснил, что на это решение повлияло ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Россией. "Закрытие визовых услуг для граждан Беларуси в посольстве США в Москве ускорило этот процесс. Мы поняли, что непростой процесс получения визы, с которым приходилось сталкиваться белорусским гражданам, стал еще более сложным. Мы постарались ускорить расширение визовых услуг, чтобы сложности в отношениях между Россией и США не повлияли на граждан Беларуси", - подчеркнул он.
Вместе с тем Роберт Райли пока не смог назвать конкретную дату, когда начнет действовать данное решение, поскольку посольству необходимо еще провести подготовительную работу, сообщает БЕЛТА.
Он также поблагодарил правительство Беларуси и Министерство иностранных дел за тесное сотрудничество по этому вопросу, отметив, что посольству удалось достаточно быстро сделать шаг по расширению консульских услуг в Минске.
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