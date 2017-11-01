Владимира Некляева арестовали на 10 суток

Белорусский поэт Владимир Некляев наказан 10 сутками административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции против политики властей.
"Судья суда Ленинского района Минска наказала Владимира Некляева 10 сутками административного ареста", — говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".
Там отмечается, что в суде рассматривалось административное дело против политика по факту призыва на одном из сайтов к участию в несанкционированной уличной акции "Марш возмущенных белорусов", которая прошла в октябре, сообщили РИА Новости.
Некляев является одним из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса, который инициировал проведение в Минске ряда несанкционированных акций протеста, в том числе 21 октября в центре Минска "Марша возмущенных белорусов", направленного против социально-экономической политики властей Белоруссии.
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