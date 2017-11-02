Белорусскую резолюцию о запрете новых видов оружия массового уничтожения приняли в ГА ООН

Белорусская резолюция о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения принята в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

По инициативе Республики Беларусь Первый комитет 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял абсолютным большинством голосов (173 голоса «за» при отсутствии воздержавшихся и трех голосах «против») резолюцию «Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению».

Республика Беларусь регулярно (на трехгодичной основе) вносит этот документ на рассмотрение Первого комитета ГА ООН. Резолюция направлена на продвижение идеи предотвращения гонки вооружений и совершенствование международно-признанных процедур, которые позволяют отслеживать ситуацию с возможной разработкой новых видов оружия массового уничтожения.

Одобренный документ отражает приверженность государств-членов ООН политике предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения и предусматривает принятие соответствующего механизма реагирования с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению, сообщили в пресс-службе МИД.

Соавторами белорусской резолюции выступили 35 государств мира, представляющих регионы Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, что свидетельствует о широком международном одобрении инициатив Республики Беларусь в сфере безопасности, разоружения и нераспространения.