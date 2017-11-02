Лукашенко и Порошенко обсудили перспективы сотрудничества

Президент Беларуси посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты. На встрече с президентом Украины Петром Порошенко Александр Лукашенко выразил заинтересованность страны в дальнейшем сотрудничестве.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше 3 млрд долларов, наверное, где-то 3,5 млрд долларов будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал Александр Лукашенко.

Новый импульс развитию отношений между странами, уверен белорусский лидер, даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.

"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это вам гарантировать и на будущее", - заявил белорусский лидер.

Петр Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством. "Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул Президент Украины.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу. Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом, сообщила БЕЛТА.

Во время поездки запланированы переговоры главы белорусского государства с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов. С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Петр Порошенко. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.

