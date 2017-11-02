Лукашенко и Порошенко обсудили перспективы сотрудничества
Политика
ЕЖЕДНЕВНИК,
02 ноября 2017
АА
Президент Беларуси посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты. На встрече с президентом Украины Петром Порошенко Александр Лукашенко выразил заинтересованность страны в дальнейшем сотрудничестве.
"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше 3 млрд долларов, наверное, где-то 3,5 млрд долларов будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал Александр Лукашенко.
Новый импульс развитию отношений между странами, уверен белорусский лидер, даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.
"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства заметил, что даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений.
"Сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это вам гарантировать и на будущее", - заявил белорусский лидер.
Петр Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством. "Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул Президент Украины.
Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу. Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом, сообщила БЕЛТА.
Во время поездки запланированы переговоры главы белорусского государства с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов. С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Петр Порошенко. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.
Как сообщило Минобороны Беларуси,25 октября между Министерством обороны Республики Беларусь и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключен контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times, Беларусь не хочет зависеть ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Москвы. Стенограмма интервью размещена на сайте МИД Беларуси.
По итогам трех кварталов 2017 года столичный рынок квартир почти догнал по количеству сделок рекордный 2016 год. При этом последние два месяца спрос на рынке устойчиво опережает показатели минувшего года.
Пинским межрайонным отделом финансовых расследований пресечена незаконная предпринимательская деятельность 47-летнего индивидуального предпринимателя, который занимался оказанием стоматологических услуг, не имея лицензии Министерства здравоохранения.