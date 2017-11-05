В Минске проедет встреча правительств стран - участниц Центрально-Европейской инициативы

Встреча глав ЦЕИ, объединившей 18 стран, пройдет в Минске 12 декабря. Беларусь стала членом инициативы в июне 1996 года, а в 2017-м впервые приняла на себя председательство в инициативе.

Такая информация размещена на сайте белорусского парламента по итогам встречи члена Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольги Петрашовой с государственным секретарем по вопросам Восточного соседства и многосторонним отношениям на глобальном уровне Дануцем Некулэеску, сообщает БЕЛТА.

На встрече, которая состоялась в румынском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе развитие политического диалога, включая дальнейшее расширение контактов между законодательными органами, углубление взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Особое внимание собеседники уделили вопросам сотрудничества Беларуси и Румынии на международной арене, в частности, по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также в рамках "Восточного партнерства" и ЦЕИ.

"С белорусской стороны также озвучено пожелание о представленности Румынии на максимально высоком уровне на встрече глав правительств стран - участниц Центрально-Европейской инициативы, которая пройдет в Минске 12 декабря 2017 года", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, 28 ноября в Минске пройдет еще одно важное мероприятие по линии ЦЕИ - заседание ее Парламентской ассамблеи. Участниками станут руководители парламентов государств - членов инициативы.

В состав ЦЕИ входят 18 стран: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь стала членом инициативы в июне 1996 года, а в 2017-м впервые приняла на себя председательство в инициативе. Девиз председательства - продвижение совместимости в Большой Европе. Под этим понимается развитие всего спектра соединений и взаимодействий как между странами региона, так и различными интеграционными площадками, включая ЕС, ЕАЭС, "Восточное партнерство" и другие организации.