В Минске прошло шествие оппозиции в день памяти предков «Дзяды»
Политика
05 ноября 2017
АА
Колонна участников прошла по традиционному маршруту от завода «Луч» до урочища Куропаты — места захоронения жертв сталинских репрессий, где состоялся митинг.
Акция разрешена городскими властями. Организатором акции, как и в прошлые годы, выступила Консервативно-христианская партия — БНФ, которую возглавляет Зенон Позняк, живущий сегодня в эмиграции, пишет tut.by.
В 11.40. участники акции начали собираться возле завода «Луч» напротив парка Челюскинцев. Из политиков принять участие в шествии пришли лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич с семьей, лидеры БХД Виталий Рымашевский и Павел Северинец, глава БНФ Григорий Костусев и замглавы БНФ Алексей Янукевич. За участниками наблюдают сотрудники правоохранительных органов в штатском. Рядом дежурят инспекторы ГАИ. Участники акции пришли с бело-красно-белыми флагами и плакатами «7 ноября — мертвый день календаря». Принесли и деревянные кресты, которые традиционно установят в Куропатах.
В 12.06 собравшиеся построились в колонну и шествие началось. В нем принимает участие около 160 человек.
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