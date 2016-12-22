На белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах образовались гигантские пробки

Около 1 тысячи большегрузных автомобилей ожидают очереди на проезд в пунктах пропуска на выезде из Беларуси в Литву и Латвию.

Об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси по состоянию на 08:00 (мск), сообщает ТАСС.

По информации погранкомитета, на литовском направлении наибольшая очередь наблюдается в пункте пропуска Каменный Лог, где скопилось около 300 фур. В Привалке своей очереди на проезд ожидают 150 большегрузов, Беняконях - 142, Котловке - 100 автомобилей. С литовской стороны, по данным белорусских пограничников, на въезд в Белоруссию в трех пунктах пропуска в очереди стоит около 40 грузовиков.

По-прежнему сохраняются большие очереди грузового автотранспорта на выезде из Белоруссии в Латвию. На переходе Григоровщина в очереди стоит 140 машин, в Урбанах - 175.

С латвийской стороны очередей нет. На выезде грузовых машин из Беларуси в Польшу очереди также отсутствуют.

Как ранее пояснили в ГПК Беларуси, скопление фур на прибалтийском направлении вызвано увеличением объемов грузовых перевозок, вызванным предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Также, отметили в ведомстве, грузовые и логистические компании стараются к концу года выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам. Проблему очередей могли усугубить и перебои в работе информационных систем в пунктах пропуска на литовской стороне, которые наблюдались 16 декабря.