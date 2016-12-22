Украинцы охладели к Беларуси

Поток граждан Украины, переезжающих в Беларусь, уменьшился в полтора раза по сравнению с периодом активных боевых действий в Донбассе.

Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун на пресс-конференции в пятницу, 16 декабря, в Минске, сообщает РИА Новости.

"В 2014-2015 годах поток граждан Украины был самым многочисленным. Это был вызов для всей системы — способны ли мы справиться с таким наплывом. Цифры этого года ниже примерно в полтора раза", — сказал Бегун.

В частности, он отметил, что в полтора раза меньше поступает ходатайств от граждан Украины о предоставлении дополнительной защиты, а на учете в органах внутренних дел состоят более 1,8 тысячи украинских граждан, которым предоставлена дополнительная защита.

Бегун также сообщил, что за девять месяцев 2016 года более 5 тыс. граждан Украины переехали в Беларусь для трудоустройства, а более 600 граждан с начала конфликта на Украине получили гражданство Беларуси.

При этом, говоря об украинцах, которые прибыли в республику в период активных боевых действий, Бегун отметил, что часть из них вернулись на родину, а часть переехали в Россию.