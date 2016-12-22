По делу системного интегратора задержаны «валютчики» Нацбанка

Об этом TUT.BY рассказали три информированных источник. По словам одного из собеседников, «задержаны начальник управления валютного контроля и его заместитель», плюс еще один «финансист, не из Нацбанка».

«Информация о задержании всех сотрудников данного управления не соответствует действительности. Под подозрением только два человека. Проводятся следственные действия. В понедельник будет понятно, предъявят ли им что-то», — сказал другой источник.

Информация о причинах задержания несколько противоречива.

По словам одного из источников, проверяется правомерность выдачи разрешения на проведение валютных операций крупной IT-компании. Речь идет об одном из старейших белорусских системных интеграторов.

Не секрет, что в настоящее время у многих IT-фирм есть зарубежные дочерние структуры. Некоторые из них похожи на так называемые оффшоры. Там есть номинальные директор и секретарь. Эти зарубежные фирмы облегчают работу на рынке из-за барьеров белорусского законодательства, рассказывал один из бизнесменов.

По словам другого собеседника, «давно велась разработка этих сотрудников, и там не все так просто, как вы описываете».

Получить комментарий в КГБ и Следственном комитете не удалось.