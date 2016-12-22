По делу системного интегратора задержаны «валютчики» Нацбанка
Общество
18 декабря 2016
АА
Два руководящих работника управления валютного контроля Нацбанка были задержаны правоохранительными органами вечером в пятницу 16 декабря.
moyby.com
Об этом TUT.BY рассказали три информированных источник. По словам одного из собеседников, «задержаны начальник управления валютного контроля и его заместитель», плюс еще один «финансист, не из Нацбанка».
«Информация о задержании всех сотрудников данного управления не соответствует действительности. Под подозрением только два человека. Проводятся следственные действия. В понедельник будет понятно, предъявят ли им что-то», — сказал другой источник.
Информация о причинах задержания несколько противоречива.
По словам одного из источников, проверяется правомерность выдачи разрешения на проведение валютных операций крупной IT-компании. Речь идет об одном из старейших белорусских системных интеграторов.
Не секрет, что в настоящее время у многих IT-фирм есть зарубежные дочерние структуры. Некоторые из них похожи на так называемые оффшоры. Там есть номинальные директор и секретарь. Эти зарубежные фирмы облегчают работу на рынке из-за барьеров белорусского законодательства, рассказывал один из бизнесменов.
По словам другого собеседника, «давно велась разработка этих сотрудников, и там не все так просто, как вы описываете».
Получить комментарий в КГБ и Следственном комитете не удалось.
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