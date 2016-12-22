Дело минского школьника, пытавшегося убить учительницу, направлено в суд

Экспертиза показала, что ученик гимназии №74 нанес не менее 15 ударов ножом и двух ударов твердым тупым предметом. Мальчику грозит до 12 лет тюрьмы.

Прокуратура изучила и направила в суд материалы уголовного дела в отношении 15-летнего ученика гимназии № 74 города Минска. Он совершил жестокое нападение на учительницу русского языка и литературы.

По версии правоохранителей, мотивом совершения преступления явилась месть школьника за необъективную оценку учителем его знаний, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Результаты экспертных исследований показали, что потерпевшей нанесено не менее 15 ударов ножом и не менее 2 ударов твердым тупым предметом. 57-летняя женщина в тяжелом состоянии была направлена в больницу с множественными ранами шеи, лица, грудной клетки.

Как ранее сообщало следствие, потерпевшая пояснила, что 23 мая, в районе 8.30 утра, в учебный класс зашел ученик 9-го класса гимназии, закрыв за собой дверь. Подросток подошел к ней, нанес несколько ударов ножом в область шеи, после чего вышел из аудитории.

Гимназист обвиняется по ч.1 ст.14, пп. 6, 10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Обвиняемый заключен под стражу. прокуратура не нашла оснований отпустить его из-под стражи.

Психических отклонений у ребенка не обнаружено. «В момент совершения преступления ученик мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», - говорится в сообщении.

Известно, что парень рос в хорошей семье, нормально учился и на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоял.

За совершение указанного преступления несовершеннолетним предусмотрено лишения свободы на срок до 12 лет.