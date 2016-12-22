Дело минского школьника, пытавшегося убить учительницу, направлено в суд
Общество
19 декабря 2016
АА
Экспертиза показала, что ученик гимназии №74 нанес не менее 15 ударов ножом и двух ударов твердым тупым предметом. Мальчику грозит до 12 лет тюрьмы.
фото: sb.by
Прокуратура изучила и направила в суд материалы уголовного дела в отношении 15-летнего ученика гимназии № 74 города Минска. Он совершил жестокое нападение на учительницу русского языка и литературы.
По версии правоохранителей, мотивом совершения преступления явилась месть школьника за необъективную оценку учителем его знаний, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Результаты экспертных исследований показали, что потерпевшей нанесено не менее 15 ударов ножом и не менее 2 ударов твердым тупым предметом. 57-летняя женщина в тяжелом состоянии была направлена в больницу с множественными ранами шеи, лица, грудной клетки.
Как ранее сообщало следствие, потерпевшая пояснила, что 23 мая, в районе 8.30 утра, в учебный класс зашел ученик 9-го класса гимназии, закрыв за собой дверь. Подросток подошел к ней, нанес несколько ударов ножом в область шеи, после чего вышел из аудитории.
Гимназист обвиняется по ч.1 ст.14, пп. 6, 10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Обвиняемый заключен под стражу. прокуратура не нашла оснований отпустить его из-под стражи.
Психических отклонений у ребенка не обнаружено. «В момент совершения преступления ученик мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», - говорится в сообщении.
Известно, что парень рос в хорошей семье, нормально учился и на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоял.
За совершение указанного преступления несовершеннолетним предусмотрено лишения свободы на срок до 12 лет.
Глава государства Александр Лукашенко назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности президента Беларуси, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре.
Забота о детях - одно из приоритетных направлений государственной политики, заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на открытии после реконструкции спального корпуса №1 детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи".
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.