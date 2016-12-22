КГБ задержало должностных лиц флагманов белорусского машиностроения

Как сообщается на сайте Комитета государственной безопасности Беларуси, противоправная деятельность задержанных зафиксирована с 2013 года.

Сфера инкриминируемой преступной деятельности весьма обширна: от приемки сырья и комплектующих с элементами брака до фактической продажи за вознаграждения сведений о перспективных разработках белорусских предприятий.

Пока в отношении задержанных возбуждены уголовные дела лишь по двум статьям Уголовного кодекса : ст. 430 «получение взятки» и ст. 433 «принятие незаконного вознаграждения».

Ко всем задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время под стражей содержатся 8 человек, среди которых финансовый директор – заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» Н. Примшиц, 4 сотрудника конструкторских и планово-экономических подразделений ОАО «МТЗ», должностные лица ОАО «МАЗ» и ОАО «БелАЗ».

Часть из них задержана в момент получения вознаграждения в размере 7 500 белорусских рублей, другим инкриминируются более ранние эпизоды с суммой в 40 000 рублей.



Понятно, что данные суммы – это только вершина айсберга, необходимая для того, чтобы дать делу ход. Не исключено, что суммы незаконных вознаграждений будут в разы выше, учитывая, что противоправная деятельность осуществлялась задержанными с 2013 года. Уже сейчас КГБ анонсировало получение незаконного дохода в размере не менее 200 000 долларов США.



